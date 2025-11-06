В Крыму презентовали новые спортивные объекты

В частности, президенту РФ показали универсальный бассейн олимпийского типа, медико-восстановительный центр и зал тяжелой атлетики

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Новые спортивные объекты открылись в тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России в Республике Крым, их презентовали президенту РФ Владимиру Путину, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня в Алуште открыты новые, современные объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Это большое и радостное событие как для жителей города, так и для всех крымчан. И, конечно, это еще один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры нашей республики, российского спорта в целом. Ни о чем подобном крымчане до воссоединения с Россией не могли и мечтать, это колоссальный подарок", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что в рамках федеральной целевой программы за счет средств федерального бюджета были реконструированы уже имевшиеся и созданы новые сооружения. В их числе универсальный бассейн олимпийского типа, медико-восстановительный центр, универсальный спортивный зал, зал тяжелой атлетики и три тренажерных зала, футбольное поле и поля для мини-футбола. Одновременно здесь могут заниматься 393 человека.

"Особое внимание уделяется развитию массового спорта: тренировочный центр оказывает содействие в организации занятий региональным спортшколам, это более 150 детей. На базе комплекса проводятся соревнования муниципального и республиканского уровня", - отметил глава Крыма.

Аксенов присутствовал на открытии объектов, и по видеосвязи презентовал их Путину. "Центр подготовки сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта. Работает с 1956 года. Земля и небо, Владимир Владимирович, после того, как вы дали поручение восстановить - земля и небо", - отметил глава региона на опубликованной видеозаписи.

Он привел в пример бассейн, который после реставрации позволяет проводить соревнования даже международного уровня. Медико-восстановительный центр имеет все необходимое для восстановления и реабилитации спортсменов. Футбольное и мини-футбольное поля и прочая инфраструктура также имеют высокий уровень.