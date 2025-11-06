В Нальчике приступили к реновации терренкура на горе Большая Кизиловка

На время работ терренкур будет работать для посетителей в обычном режиме

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Реновация старейшего на Северном Кавказе терренкура, расположенного в столице Кабардино-Балкарии (КБР), стартовала в Нальчике. Тропу здоровья реконструируют впервые за полвека по нацпроекту "Туризм и гостеприимство", сообщили в институте развития города "Платформа".

"Начались работы по реновации терренкура. Задача - сделать так, чтобы природный маршрут сохранил свою атмосферу и уникальность. Поэтому мы не выходим за пределы ступенек и не нарушаем изначальные функции объекта. Реновация будет включать в себя как обновление самих ступенек, так и станций отдыха - там появятся скамейки, а у подножия будут размещены новые объекты для занятий спортом: теннисные столы, установлен общественный туалет", - пояснили в "Платформе".

Также отмечается, что появится новая навигация и освещение, которое, по замыслу архитекторов, будет "создавать мягкий и бережный свет и подчеркнет красоту самой горы".

Проект реконструкции терренкура, который является визитной карточкой столицы Кабардино-Балкарии, стал одним из победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий в регионе в 2025 году. Оздоровительную тропу в Нальчике отремонтируют по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". На проведение работ выделили 52 млн рублей. Проект разработала творческая группа жителей республики, куда вошли архитекторы, дизайнеры и маркетологи.

Терренкур на горе Большая Кизиловка в Нальчике был построен в 1979 году и стал тогда единственным подобным объектом на Северном Кавказе. Горожане и гости курорта называют его также "Тропа здоровья", "Тысяча ступеней". Ежедневно по маршруту проходят сотни человек. Протяженность маршрута - 2,6 км, наивысшая точка - 843 м.