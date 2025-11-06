Сальдо: развитие Херсонщины должны увидеть на подконтрольной Киеву территории

Губернатор отметил, что в регионе обозначены планы на перспективу

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Развитие Херсонской области в составе России должны почувствовать жители всех муниципальных округов, в том числе подконтрольной киевскому режиму части региона. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо по итогам своего выступления на заседании Херсонской областной думы с отчетом о работе регионального правительства за 2024 год.

"Год был непростым, но результативным: строили, восстанавливали, запускали новые программы поддержки людей и бизнеса. Все это - совместная работа исполнительной и законодательной власти, муниципалитетов, предприятий и самих жителей. <...> Главное - чтобы развитие почувствовали все округа, включая правобережные территории. Нужно уже сейчас думать о том, что будет после победы и как развивать освобожденные территории", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что в ходе заседания участники обозначили планы по развитию Херсонщины на перспективу. "На публичных слушаниях обсудим проект бюджета на 2026 год и на период 2027-2028 годов", - сообщил губернатор региона.