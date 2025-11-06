В Калининградском зоопарке умер 18-летний жираф Мэру

У него нашли тромбы в сердце

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Самец жирафа по кличке Мэру умер в зоопарке Калининграда в возрасте 18 лет. У него нашли тромбы в сердце, сообщили в Telegram-канале зоопарка.

"Пал самец сетчатого жирафа по кличке Мэру. В сентябре ему исполнилось 18 лет. <...> К сожалению, ветеринарное вмешательство не дало результатов, Мэру ушел очень стремительно", - говорится в сообщении.

Специалисты зоопарка провели вскрытие и обнаружили у животного тромбы в сердце, а также признаки заболевания печени. Образцы органов и тканей отправлены в лабораторию для гистологического исследования. Окончательный диагноз будет поставлен через три недели, добавили в зоопарке.

В учреждении заявили, что в среднем самцы сетчатого жирафа живут до 15-18 лет.