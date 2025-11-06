Число участников президентских состязаний среди школьников за пять лет выросло на 3 млн

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что с 2023 года такие игры проводятся и по зимним видам спорта

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Число школьников, принимающих участие в летних президентских спортивных играх и президентских состязаниях, за последние пять лет выросло с 8 до 11 млн человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"С 8 до 11 млн увеличилось число школьников - участников летних президентских спортивных игр и президентских состязаний. А с 2023 года такие игры проводятся и по зимним видам спорта. В этом году в них приняло участие уже 1,3 млн школьников", - сказал он.

Министр также рассказал о планах по итогам 2025 года обновить в общей сложности 900 спортзалов. По его словам, в целом на сегодня в 90% школ созданы соответствующие условия для занятия физкультурой.