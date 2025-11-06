В Северной Осетии высадили 17 тыс. деревьев в рамках акций по нацпроекту

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Вадима Базаева, эти акции - живой символ памяти о героях прошлого

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Волонтеры высадили в Северной Осетии в этом году 17 тыс. деревьев в рамках акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". Об этом сообщили в Минприроды республики.

"17 тыс. деревьев высадили в этом году волонтеры Северной Осетии в рамках акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". В текущем году на территории республики в рамках реализации национального проекта "Экологическое благополучие" были успешно завершены мероприятия "Сад памяти" и "Сохраним лес", - говорится в сообщении.

В ходе весенней международной акции "Сад памяти", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадили более 10 тыс. саженцев деревьев. Саженцы дуба, клена, ясеня и грецкого ореха растут теперь в различных районов республики.

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Вадима Базаева, эти акции - это не просто посаженные деревья, а живой символ памяти о героях прошлого, связь поколений, олицетворение любви к Родине.

С каждым годом растет количество участников экологических инициатив, в них активно вовлекается молодежь - школьники, студенты и волонтеры.