Минпросвещения нормировало нагрузку на детей по физкультуре

В каждом классе на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2-3 часов в неделю, указал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ установило нормированную нагрузку на детей по всем предметам, в том числе по физкультуре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"В целом с учетом требований Роспотребнадзора мы нормировали нагрузку на детей по всем предметам <…>, в том числе по физкультуре. Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2-3 часов в неделю [в зависимости от класса и продолжительности учебной недели]", - сказал он.

Министр также рассказал про обновление содержания самого предмета "Физическая культура". Так, сегодня в рамках третьего урока дети могут заниматься разными видами спорта на выбор. В программы уже включены 32 вида, среди которых есть и исконно русские - "городошный спорт" и "лапта".