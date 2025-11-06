Стоянов: Жванецкий чувствовал природу отечественного юмора

МОСКВА, 6 ноября. /Анастасия Аврамчик. ТАСС/. Российский писатель и артист эстрады, народный артист РФ Михаил Жванецкий чувствовал природу российского юмора, которая сформирована историей страны, ее накопленной боли. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России Юрий Стоянов в годовщину смерти писателя.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. В 2025 году исполняется 5 лет со дня его смерти.

"Весь наш юмор идет от беды, от накопленной боли, от биографии. Российский юмор совершенно другой: он сильно отличается от американского и английского. Это, наверное, связано с чаплинским восприятием, который когда-то сказал: "Жизнь - это комедия, когда смотришь на нее издалека, и трагедия, когда видишь ее вблизи". Его [Жванецкого] невероятное понимание юмора - не только в умении формулировать, но и в способности доказать эту природу юмора своим творчеством", - считает собеседник агентства.

Он отметил, что Жванецкий смог наглядно продемонстрировать разницу между чувством юмора и остроумием. "Умение шутить и разбрасывать блестки реприз - это одно, а чувство юмора, которое было у него, - уникальное писательское качество. А в чем же заключается чувство юмора? Его чувство юмора могло удивить любого человека тем, что он формулировал то, что люди чувствовали, но не могли выразить. Он смог это сделать через свои рассказы, миниатюры, выступления и просто общение с людьми", - подчеркнул Стоянов.

Артист назвал "подлинным счастьем" знакомство с писателем. "Физически он от нас ушел, но я как преданный его читатель, последователь и единомышленник в понимании природы юмора всегда ощущаю его присутствие рядом", - заключил он.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украинская ССР, ныне - Украина). В годы войны находился в эвакуации в Узбекистане, а в 1944 году вернулся в Одессу. Окончил Одесский институт инженеров морского флота и начал писать миниатюры для студенческого театра. Работал механиком и инженером, затем с 1964 по 1969 год был завлитом Ленинградского театра миниатюр, где его произведения стали популярными. В 1970 году вернулся в Одессу и создал театр миниатюр. В 1977 году вышел его первый сборник "Время больших перемещений". В начале 1980-х переехал в Москву, где продолжал писать для театров и создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий был одним из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Его работы исполняли знаменитые артисты, а также был создан мультфильм "Контакты… конфликты…" по его текстам. С 2000 года он вел телепередачи и в 2020 году завершил концертную деятельность. Жванецкий награжден множеством премий. В его честь назван астероид 5931 Zhvanetskij. Жизни и творчеству артиста посвящены документальные фильмы "Шутки шутками, а Жванецкому - 80!" (2014, режиссер Анна Гуляева), "Жванецкий. Одиссея одессита" (2014, Оксана Струтинская, Украина), "Михаил Жванецкий. Вам помочь или не мешать?" (2019, Анна Гуляева).