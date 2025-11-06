В Грозном 12-14 ноября пройдет слет амбассадоров "Профессионалитета"

В нем примут участие студенты и их кураторы почти из всех регионов России

© Пресс-служба ИРПО

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Молодежный слет амбассадоров "Профессионалитета" состоится в Чечне с 12 по 14 ноября, в нем примут участие студенты и их кураторы почти из всех регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО) Минпросвещения России, который организует мероприятие.

"В Грозном соберутся около 500 студентов колледжей и техникумов, их кураторов и представителей молодежных медиацентров из 81 региона России", - сказали в пресс-службе.

Амбассадоры "Профессионалитета" поделятся с абитуриентами живым опытом обучения - как проходят занятия, какие навыки они осваивают, как работают на современном оборудовании и проходят практику на реальных предприятиях. В программе слета - пленарное заседание, просветительские сессии, тематические мастер-классы, разработка интерактивных игровых проектов. Для кураторов пройдут просветительские сессии, а всех гостей ждут тематические мастер-классы. Помимо этого, на слете состоится финал III Всероссийского конкурса молодежных медиацентров СПО. Девять команд из всех федеральных округов поборются за звание "Лучшего медиацентра России". А на торжественной церемонии закрытия 14 ноября отметят самых активных представителей амбассадорского движения и наградят победителей и финалистов III Всероссийского конкурса молодежных медиацентров СПО.

"Общение на равных помогает старшеклассникам яснее представить, какие возможности открывают перед ними колледжи "Профессионалитета". В итоге ребятам проще сделать осознанный выбор траектории обучения", - привели в пресс-службе слова проректора ИРПО Александра Муратова.

Федеральный проект "Профессионалитет", запущенный в 2022 году, сегодня охватывает 86 регионов, объединяя более 1,5 тыс. образовательных организаций и почти 2,5 тыс. работодателей в 506 кластерах по 24 приоритетным отраслям. С 2025 года он реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", а к 2030 году число кластеров достигнет 940 при участии свыше 4 тыс. предприятий.