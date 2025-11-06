Народный фронт предложил включить в комплекс ГТО управление БПЛА

Беспилотники становятся важным явлением в нашей жизни и вызывают большой интерес у молодежи, отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта с участием президента РФ Владимира Путина предложил включить в комплекс ГТО новый элемент - управление беспилотниками.

"Беспилотники становятся важным явлением в нашей жизни и вызывают большой интерес у молодежи. Это сочетание военного дела, спорта и трудовой специальности. К нам обращались демобилизованные операторы БПЛА, и мы подумали: почему бы не включить управление беспилотниками в систему ГТО?" - предложил Кузнецов, обратившись к президенту РФ.

Как напомнил Кузнецов, система ГТО изначально создавалась как часть Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству - прим. ТАСС), в котором в 30-е годы прошлого века занимались 13 млн человек. "Из него вышли и ворошиловские стрелки, и кружки авиамоделистов - все то, что было нужно стране тогда. Поэтому, если в нормативы ГТО добавить направление по управлению беспилотниками, ребята, возвращающиеся с передовой, могли бы обучать этому пацанов", - добавил он.

Современный комплекс ГТО включает до 11 упражнений - часть обязательные, часть по выбору. В регионах могут добавляться национальные дисциплины или популярные виды спорта. В базовый перечень входят бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, подтягивания (или рывок гири, отжимания) и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Дополнительно участники могут выполнять челночный бег, метание снаряда, подъем туловища, бег на лыжах и другие испытания.