Путин шутливо отметил перемену взглядов Матыцина после ухода из Минспорта в Думу

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, слушая предложения главы думского комитета по физкультуре и спорту Олега Матыцина, не смог не отметить, насколько переменились его подходы с момента ухода из правительства.

На заседании совета по физкультуре и спорту Матыцин пожаловался, что некоторые спортклубы берут названия национальных федераций, не имея к тем никакого отношения. Депутат предложил законодательно урегулировать этот вопрос.

"Надо предоставить просто Минспорту, мне кажется, право принимать решения по этим вопросам, кому разрешать соответствующие наименования, кому - нет", - заметил глава государства, но натолкнулся на сопротивление Матыцина. "Мне показалось все-таки в федеральном законе определить - это более серьезный будет подход", - настаивал депутат.

"Когда Олег Васильевич был министром, - обратился со смехом президент к участникам встречи, - он полагал, что все нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает - считает, что все нужно регулировать через нормативную базу".

"Но сама по себе постановка вопроса правильная, давайте вместе подумаем", - подытожил Путин.