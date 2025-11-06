ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Кравцов предложил создать Всероссийскую школьную лигу

Министр также попросил президента РФ Владимира Путина поддержать данную инициативу
Редакция сайта ТАСС
16:36

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

© Владимир Гердо/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать Всероссийскую школьную лигу, которая бы могла объединять проведение спортивных мероприятий и состязаний.

"Предлагаем проработать вопрос создания Всероссийской школьной лиги, которая бы объединила под своей эгидой проведение всех мероприятий, состязаний. Здесь бы мы отработали с федерациями, у нас был бы такой единый координационный центр", - сказал он на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Министр также попросил президента РФ Владимира Путина поддержать данную инициативу. 

Кравцов, Сергей СергеевичРоссия