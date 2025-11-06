Украинские спортивные звания жителей Донбасса предложили приравнять к российским

С такой инициативой выступило тренерское сообщество регионов Новороссии

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов © Михаил Терещенко/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Народный фронт предложил приравнять звания заслуженных работников физической культуры и спорта Украины, ДНР и ЛНР, полученные жителями Донбасса и Новороссии, к аналогичным званиям, действующим в России. Инициативу высказал глава исполкома движения Михаил Кузнецов на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Кузнецова, с такой инициативой выступило тренерское сообщество регионов Донбасса и Новороссии. По данным Народного фронта, только в ДНР таких специалистов насчитывается около 50 человек.

"Они сейчас не приравнены к заслуженному работнику Российской Федерации. Почти все эти люди начинали свою работу в Советском Союзе <...>. Так сложилась их судьба, что они работали получили этот статус на Украине. А, соответственно, сегодня они продолжают обучать наших детей, продолжают с ними заниматься. Кажется, что было бы справедливо приравнять этот статус", - предложил Кузнецов.