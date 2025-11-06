В Липецкой области по федпрограмме открыли новый центр реабилитации для детей

В центре оборудовали кабинеты для ЛФК и творческих занятий

ЛИПЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Санаторий "Мечта" в Добровском округе Липецкой области в рамках федеральной программы "Доступная среда" переформатировали в центр реабилитации для детей, он рассчитан на размещение 90 человек. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Бывший санаторий в Добровском округе переформатировали в центр реабилитации для детей. В марте 2025 года центр был передан министерству социальной политики региона. В рамках федеральной программы "Доступная среда" провели капитальный ремонт трехэтажного здания, рассчитанного на размещение 90 человек", - сказал Артамонов.

Ранее в учреждении был пункт временного размещения для жителей Харьковской области, ДНР и ЛНР, пояснил губернатор.

По его словам, в центре оборудовали кабинеты для ЛФК и творческих занятий. Помимо этого, учреждение адаптировали для проживания маломобильных детей, в том числе расширили дверные проемы для проезда на инвалидной коляске, а также оборудовали учебные модули - кухню, спальню и санузел, где дети смогут осваивать бытовые навыки в условиях, приближенных к домашним.

"Теперь в "Мечте" будет больше возможностей для восстановления здоровья. Сейчас это только санаторно-курортное лечение - грязи, ванны, кислородные коктейли, массаж, физиопроцедуры. Есть своя скважина с минеральной водой. В следующем году весь первый этаж выделим для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья", - добавил Артамонов.