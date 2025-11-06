Путин похвалил ОНФ, отметив, что все его предложения в области спорта "попали в точку"

Путин, выслушав предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, поблагодарил общественников за проделанную работу.

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил все предложения в области развития спорта, высказанные Народным фронтом.

Путин, выслушав предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова в ходе Совета при президенте по физкультуре и спорту, поблагодарил общественников за проделанную работу.

"Еще раз убеждаюсь в том, что не зря мы в свое время создали вот это движение. Вообще Общероссийский народный фронт почти по каждому пункту попал в точку", - похвалил глава государства.