Эксперт Бабинец: 40% школьников Украины общаются на русском языке

Доля учащихся, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%, сообщила руководитель украинского Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. 40% школьников на Украине общаются друг с другом на русском языке. Об этом сообщила руководитель украинского Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.

"40% учеников общаются с одноклассниками во время школьных перемен на русском языке. Кроме того, среди них отмечается снижение языковой самоидентификации. Доля учащихся, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%", - сказала она, представляя итоги исследования на пресс-конференции в Украинском медиацентре.

Кроме того, по словам Бабинец, доля считающих украинский родным уменьшилась и среди родителей школьников - с 79% до 71%. "Русский язык еще распространен и в быту. На нем дома и с ровесниками общаются 30% молодых людей", - добавила эксперт.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни. Запрещается изучение русского языка в школах и вузах, а также требуется, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными.