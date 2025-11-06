ФМБА: регионы подключат к цифровой системе спортивной медицины до конца 2026 года

Апробация уже прошла в девяти субъектах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

Редакция сайта ТАСС

Глава ФМБА Вероника Скворцова © Евгений Мессман/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Все регионы до конца 2026 года будут подключены к цифровой системе спортивной медицины, на текущий момент апробация прошла в девяти субъектах РФ. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Упорядочивает взаимодействие с регионами формируемая единая цифровая система спортивной медицины, которая включает федеральный регистр здоровья российских спортсменов и единую базу допусков к спортивной деятельности. Отдельный модуль этой системы создан для юных атлетов до 17 лет. Данная цифровая система интегрирована с цифровой платформой "Мой Спорт" и позволяет обеспечивать преемственность сопровождения спортивной деятельности на всех этапах подготовки спортсменов при переходе из команды в команду, из клуба в клуб и так далее. Подключение региональных организаций к цифровой системе спортивной медицины апробировано в девяти пилотных субъектах Российской Федерации, в процессе подключения еще 20 регионов. Все регионы будут подключены до конца 2026 года", - сказала она на Совете при президенте по физкультуре и спорту.

Скворцова подчеркнула, что в целях подготовки квалифицированных кадров для медико-биологического сопровождения несовершеннолетних спортсменов разработаны и внедрены методические материалы, современные образовательные программы, обучающие модули не только для врачей спортивной медицины, но и для узкопрофильных специалистов и всех основных участников процесса, включая тренерский состав.