В трех регионах РФ пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

В эксперименте поучаствуют Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минтруд России представил порядок проведения пилотного проекта по учету поступлений на банковские счета при назначении единого пособия, который в 2026 году пройдет в трех регионах. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба министерства.

"На общественное обсуждение представлен проект постановления, регламентирующий порядок эксперимента по оценке объемов оборотов по счетам при проведении комплексной оценки нуждаемости для назначения единого пособия. Проект постановления разработан в соответствии с принятым в первом чтении бюджетным пакетом, который предусматривает проведение такого эксперимента в 2026 году",- говорится в сообщении.

Согласно проекту Постановления, в эксперименте будут участвовать три региона: Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Эксперимент пройдет в несколько этапов. Первый продлится до 31 июля 2026 года, за это время кредитным организациям и Социальному фонду будет необходимо подготовить инфраструктуру для проведения эксперимента. Второй этап продлится с августа до конца сентября, в этот период в трех регионах, участвующих в пилоте, при обращении за единым пособием будет рассчитываться объем оборотов по счетам граждан, претендующих на получение единого пособия, в режиме апробации. В период апробации результаты оценки объемов оборотов по счетам не будут влиять на решение о назначении пособия, пояснили в пресс-службе.

В случае успешной реализации первых двух этапов пилота предполагается, что в рамках третьего этапа в период с 1 октября до 31 декабря 2026 года данные об объеме оборотов по счетам будут использоваться при принятии решения о назначении единого пособия в этих регионах, уточнили в министерстве.

Оценка оборотов будет проводиться без сбора справок с гражданина по аналогии с оценкой имущественной обеспеченности, подчеркнули в пресс-службе.

Критерии оценки оборотов

"Предполагается, что допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. То есть, речь идет о сумме, составляющей до 200% всех поступлений в адрес семьи - зарплат, социальных пособий, премий, доходов от самозанятости и иных видов доходов и выплат. Для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества",- отметили в министерстве.

Единое пособие - это адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям. Его основная функция - помощь семье в преодолении бедности. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход при проведении комплексной оценки нуждаемости оказывается меньше прожиточного минимума на человека.