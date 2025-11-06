Чернышенко призвал решить логистические проблемы в детско-юношеском спорте

Вице-премьер РФ отметил, что самой уязвимой частью населения в качестве доступности спорта являются многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи в сельских регионах

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Одной из наиболее важных проблем, которую надо решить в детско-юношеском спорте, являются высокие затраты родителей на логистику и переезды. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас самая уязвимая часть населения в качестве доступности спорта - это многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи в сельских регионах. Что важно из статистики Народного фронта: 68% - это то, что платят родители для того, чтобы занимались дети занимались спортом, - это логистика, переезды. С одной стороны, здесь нужна оплата поездок. С другой стороны, поскольку Минспорт отменил стартовые взносы, нужно сделать так, чтобы минимальный объем соревнований был как можно ближе к месту жительства", - сказал Чернышенко.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.