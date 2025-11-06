В ГД предложили дать детям-сиротам возможность бесплатно заниматься спортом

Вице-спикер Анна Кузнецова отметила, что в детских домах есть бесплатные спортивные секции, но их выбор весьма ограничен

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила разработать программу социальной поддержки детей-сирот "Спортивна карта", которая бы позволила им бесплатно заниматься любым видом спорта, даже если в детдоме нет нужной секции.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта с участием президента РФ Владимира Путина депутат отметила, что в детских домах есть бесплатные спортивные секции, но их выбор весьма ограничен.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность проработки программы социальной поддержки детей-сирот "Спортивная карта", чтобы можно было благодаря этой программе ребенку-сироте выбирать вид спорта, даже если его нет в сиротском учреждении, в соответствии со своими намерениями и желаниями", - обратилась Кузнецова к главе государства.

Она сказала, что в настоящий момент регионы РФ по-разному помогают детям-сиротам заниматься спортом. "Где-то есть законы региональные, где-то на уровне правительства это регулируется, ну а где-то никак это не регулируется, просто есть договоренности, например с какими-то коммерческими организациями", - объяснила парламентарий.