Филимонов: все вологодские муниципалитеты впервые досрочно готовы к зиме

К предстоящему отопительному периоду также готовы все котельные, сети теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Все муниципалитеты Вологодской области впервые в истории региона досрочно готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Что касается системы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, то я в первую очередь хотел был поздравить заместителя губернатора Вологодской области Евгению Мазанову и поблагодарить председателя правительства Вологодской области Александра Мордвинова за проделанную работу. У нас все муниципалитеты, 100% муниципалитетов, получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Даже досрочно - впервые в истории. Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев оценил наши успехи, что отрадно", - сказал Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщила заместитель губернатора - министр энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области Евгения Мазанова, контрольные мероприятия со стороны областной прокуратуры стали залогом дисциплины и продуктивной работы, что повлияло на такой результат.

К предстоящему отопительному периоду также готовы все котельные, сети теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения. Все обращения жителей области насчет подключения к теплу находятся на особом контроле и точечно отрабатываются Минэнерго Вологодской области совместно с областным Центром управления регионом и муниципалитетами.

Глава региона сообщал в начале октября, что количество аварий и инцидентов на объектах ЖКХ значительно снизилось в Вологодской области. По этому показателю регион переместился с 78-го на четвертое место по стране. По всей области запущена "коммунальная революция" с масштабной реконструкцией и капитальным ремонтом коммунальных объектов, заменой сетей ЖКХ. Инвестиции в отрасль достигли в 2024 году рекордных 6 млрд рублей из всех источников финансирования, в 2025 году они были еще увеличены - до почти 9 млрд рублей. В прошлом году на территории региона заменили 160 км сетей. В этом году планируют заменить 185 км.