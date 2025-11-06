Путин потребовал определить базовый минимум бесплатных соревнований

Надо вместе с Минспортом и регионами договориться о том, что же является главным в этой сфере, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что в России нужно определить список соревнований, которые будут некоммерческими, бесплатными и где в том числе можно получить спортивный разряд.

"И если уж это возможно, а мне кажется, это возможно, - определить этот базовый минимум бесплатных соревнований, то надо обязательно это сделать", - сказал глава государства, отвечая на предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

Во время заседания Совета по спорту тот рассказал, что расходы на детский спорт чувствительны для многих родителей. Путин его поддержал и указал, что в семьях бывают разные ситуации - не все могут позволить себе такие траты. Он добавил, что помогать юным спортсменам должны в том числе регионы - например, с поездками на первенства.

"Есть вещи первоочередные, а есть второстепенные. И нужно выделять главное. Надо вместе с Минспортом, с регионами договориться о том, что же является главным в этой сфере", - заметил президент.