Воробьев: ИИ позволяет подсчитывать загрузку спортивных объектов в Подмосковье

Губернатор Московской области отметил, что спортивные комплексы могут работать более эффективно при грамотном планировании

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 из 500 объектов спорта в Московской области оснащены камерами видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Это позволяет грамотно планировать работу учреждений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"У нас в Московской области порядка 500 спортивных объектов - это и бассейны, и ледовые катки, и универсальные залы. И вопрос в том, насколько эффективно, грамотно продумана организация их работы на муниципальном и региональном уровне. Ранее, Владимир Владимирович [Путин], Вы давали поручение обратить внимание регионов на эффективность использования спортивных объектов. И первое, что мы сделали - оцифровали все их. Теперь, в частности, запись в секцию идет без бумаги. А второе - установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Мы увидели, что спортивные комплексы могут работать более эффективно при грамотном планировании", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

В материале отмечается, что на совете губернатор представил проект "Умный ФОК", который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Его цель - оценка реальной загрузки залов, более рациональное их использование и повышение доступности. По данным пресс-службы, в настоящее время уже 200 из 500 спортивных объектов Московской области оборудованы камерами видеонаблюдения с ИИ. Они подсчитывают загрузку объекта, полученные данные передаются в автоматизированную информационную систему "Мой спорт" и автоматически обрабатываются. Благодаря этому формируется аналитика, согласно которой видно, в какие временные слоты зал пустует, а в какие переполнен. Таким образом проект "Умный ФОК" позволяет не только перераспределять нагрузку, но и оценивать необходимость строительства дополнительных спортивных объектов.

В пресс-службе рассказали, что в перспективе камерами с ИИ планируется оснастить все спортобъекты региона, чтобы обеспечить максимально эффективную загрузку каждого. Также будет также продолжена работа и по развитию технологий искусственного интеллекта. В 2026 году планируется, что ИИ сможет формировать предложения по повышению эффективности работы ФОК - в настоящее время такую аналитику проводят люди. Нейросеть будет выявлять спорткомплексы с длительным простоем, проводить сравнение с аналогичными объектами на других территориях и самостоятельно делать выводы.