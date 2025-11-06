Пресс-конференция Трампа прервалась из-за упавшего в обморок человека

Согласно пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт, с мужчиной все в порядке

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Мужчина упал в обморок во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с представителями фармацевтических компаний в Овальном кабинете. Трансляция была прервана.

По словам корреспондентки телеканала CBS, аккредитованной при Белом доме, Дженнифер Джейкобс, представителю одной из компаний оказана медицинская помощь. Согласно пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт, с мужчиной все в порядке.