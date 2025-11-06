Постпредство РФ: гендиректор МАГАТЭ встретился с российскими студентами в Вене

Мероприятие продлилось более часа

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел встречу со студентами ведущих российских университетов - участниками III-й образовательной миссии в Вене, сообщила журналистам исполнительный директор Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова Виктория Карслиева.

Венская стажировка российских студентов, специализирующихся на вопросах международной безопасности, ядерного нераспространения и контроля над вооружениями, организована Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова при содействии российского постпредства.

Мероприятие продлилось более часа. Участники образовательной миссии имели возможность напрямую пообщаться с главой международной организации.