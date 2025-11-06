Депутат ГД просит генпрокурора проверить продажу товаров с бетелем в интернете

Первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова отметила, что этот орех и смеси на его основе с добавлением гашеной извести и табака находятся в открытом доступе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова направила письмо генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой провести проверку в связи с распространением в интернете товаров, содержащих бетель. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что российские школьники скупают опасный для здоровья бетельный орех, который оказывает воздействие на психику, а также способен вызвать привыкание и рак ротовой полости.

"Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, учитывая общественную значимость вопроса, провести проверку на предмет размещения товаров с бетелем и производными смесями на сайтах интернет-магазинов, приостановить продажу и удалить с площадок спорные позиции до завершения оценки их безопасности и законности оборота на территории РФ", - написала Лантратова.

Она отметила, что бетельный орех и смеси на его основе с добавлением гашеной извести и табака находятся в открытом доступе, в том числе для несовершеннолетних, и продаются по цене порядка 150 рублей за единицу.