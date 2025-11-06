В Москве обсудили возможности появления христианских финансов

Участие в мероприятии приняло около сотни гостей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Обсуждение возможности появления христианских финансов и христианского инвестирования прошло в Москве на площадке культурно-выставочного центра на подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Святого равноапостольного князя Владимира, передает корреспондент ТАСС.

Участие в мероприятии, осуществленном по благословению председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополита Владимирского и Суздальского Никандра, приняло около сотни гостей, среди которых были представители Русской православной церкви, российской банковской сферы, Московской биржи и специалисты по исламским финансам.

"Что такое православные финансы? Очень сложно говорить на тему, определения которой не существует. Но этот разговор, на мой взгляд, очень важен, он необходим, - сказал в приветственном слове организатор мероприятия инвестор Андрей Ратников. - Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча поможет началу широкому обсуждению темы православных финансов и что итогом этого обсуждения будут церковные и общественные решения, которые приведут к тому, что в России в конечном счете наряду с исламскими финансами появятся и финансы христианские".

Настоятель патриаршего подворья иерей Александр Кузнецов сказал участникам, что сохранение этики в инвестировании и предпринимательстве отвечает задачам христианского служения. "Хотелось бы пожелать, чтобы предприниматели в основу своей деятельности всегда закладывали ее социальное значение. Это очень важно, и я думаю, что это сегодня во многом будет обсуждаться. И при инвестировании тоже должно полагаться доброе начало, поскольку этим ты выполняешь долг любви по отношению к ближнему. А если ты выполняешь этот долг любви, то и Господь тебя будет любить и даст тебе спасение в жизни вечной", - подчеркнул настоятель.

Руководитель фонда "Православная гуманитарная миссия" Павел Карпухин напомнил о роли святого Спиридона Тримифунтского как покровителя предпринимателей и выразил надежду, что святитель поможет участникам обсуждения в их добрых начинаниях. "Помните, что мы не для себя делаем, а для ближнего. И если человек творит добрые дела, Господь сам увидит его дальнейший путь, и сам ему поможет и направит - главное, не жалейте ни сил, ни денег, ни возможностей", - заключил он.

В новость внесена правка (23:47 мск) - повтор с исправлением орфографии в лиде, верно - подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Святого равноапостольного князя Владимира.