Федор Конюхов отправится на четыре четыре месяца в Антарктиду

Путешественник развернет на острове Смоленск первую в мире одиночную сезонную антарктическую исследовательскую станцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов 7 ноября вылетает в Аргентину, откуда на следующей неделе отправится на антарктический остров Смоленск для развертывания первой в мире одиночной сезонной антарктической исследовательской станции.

"Команда во главе с Федором Филипповичем вылетает из России в Буэнос-Айрес. 15 ноября уходим из порта Ушуайя, оттуда до Смоленска четыре дня", - сообщил ТАСС руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Используя технологические решения и методологию научных партнеров экспедиции, Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова.

Архипелаг Южные Шетландские острова состоит из 24 островов, самый большой из которых - Кинг-Джордж (Ватерлоо). Значительная часть из островов нанесена на карту экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах. Изначально многие острова имели русские названия, присвоенные экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, но впоследствии замененные названиями английского происхождения: остров Ватерлоо - Кинг-Джордж, остров Рожнова - Гиббс, остров Мордвинова - Элефант, остров Березина - Гринвич, остров Полоцк - Роберт, остров Смоленск - Ливингстон.

"Данный экспедиционный проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды как континента, а также ряда субантарктических островов: Смоленск, Бородино, Малоярославец русскими моряками. С собой в Антарктиду Конюхов возьмет флаг Смоленска, преданный путешественнику от лица мэра города Александра Новикова", - уточнили в штабе экспедиции.