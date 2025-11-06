На Красной площади открывается музей в честь 84-й годовщины парада в Москве

Он будет работать до 22:00 9 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года, открывается 7 ноября на Красной площади в Москве. Гости смогут узнать о различных сферах жизни города в годы войны, в том числе о работе сотрудников ТАСС.

"В музее будет представлено десять тематических зон, охватывающих различные аспекты жизни города - от работы государственного управления и промышленности, до организации обороны и деятельности культурных учреждений", - сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики, уточнив, что музей будет работать с 7 по 9 ноября с 10:00 до 22:00.

В разделе "Операция "Эвакуация" гости смогут узнать о роли транспорта, работе московских вокзалов, по которым шла эвакуация предприятий и культурных ценностей на Восток. Здесь можно будет увидеть схемы транспортных маршрутов, редкие фотографии, модели автомобилей, трамваев. В разделе "Авиационный щит столицы" представят модели самолетов, элементы аэростатов, фотографии летчиков и аэродромов, личные вещи авиаторов. Также выставка расскажет про оборону столицы, промышленную отрасль, научные открытия, военную медицину, культуру и искусство.

На Красной площади также будут представлены 55 единиц исторической техники и четыре самолета из Музея техники Вадима Задорожного. Гости смогут увидеть танк Т-34-76, танк Т-37, ночной бомбардировщик У-2, самоходную установку СУ-76 и многое другое.

О работе СМИ в годы войны

Как сообщили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС, большое внимание на выставке уделено роли средств массовой информации в годы Великой Отечественной войны. В блоке "Московская пресса" посетители узнают о работе журналистов и военных корреспондентов, в том числе сотрудников ТАСС. В годы войны ТАСС стал главным источником оперативной информации для правительства, населения и армии.

В 1941-м около 400 тассовцев ушли на фронт по призыву или добровольцами в ополчение, другие стали военными корреспондентами. Работая на фронте и в тылу, они создали масштабную летопись всех 1 418 дней войны. "Все сферы жизни Москвы - и как прифронтового города, и как крупного промышленного центра страны, обеспечивавшего фронт различными видами вооружений, - нашли отражение в снимках фотокорреспондентов ТАСС, которые представлены на выставке "Город живых историй", - отметили в управлении.

На кадрах запечатлены формирование народного ополчения и рейды партизанских отрядов в тылу противника во время битвы за Москву, боевая работа войск ПВО, защищавших небо столицы от налетов вражеской авиации, строительство москвичами баррикад и оборонительных укреплений. Героями фоторабот также стали врачи и пациенты больниц и военных госпиталей, школьники, заготавливающие дрова для семей фронтовиков, работницы одного из столичных заводов с усыновленными детьми, артисты Малого театра и труженики колхозов, передавшие собственные средства на строительство истребителей Як-9 и танковой колонны.

В числе имен, создавших фотолетопись Москвы фронтового времени, - военные корреспонденты Фотохроники ТАСС Леонид Великжанин, Наум Грановский, служивший военным фотокорреспондентом газеты "Тревога" Особой Московской армии противовоздушной обороны, Николай Ситников, политрук роты особого назначения, ставший добровольцем в партизанском отряде, а также Николай Кубеев, ушедший в октябре 1941 года добровольцем на фронт в составе 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии народного ополчения и погибший от ранений в 1944 году в одном из столичных госпиталей.

Также на выставке представлены образцы знаменитых агитационных плакатов "Окна ТАСС" - самого известного художественного проекта агентства в годы войны. "Осенью 1941 года труд тассовцев, отказавшихся уехать в эвакуацию и продолжавших выпуск "Окон ТАСС" в городе, оказавшемся на осадном положении, стал сродни подвигу на фронте. Работать приходилось напряженно, сутками не выходя из редакции и задыхаясь от едких паров растворителей низкого качества - из-за светомаскировки нельзя было открывать окна и двери для проветривания помещений. В ночь скорая помощь вывозила из мастерской от трех до шести человек в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

В дни обороны Москвы, во время артобстрелов города, корреспонденты ТАСС работали на станции метро "Белорусская", где для агентства было выделено небольшое помещение под перроном.