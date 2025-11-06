Эксперт Адамовская: сокращение каникул приведет к снижению иммунитета у детей

Детям важно качественно отдыхать и восполнять энергетический потенциал перед новым учебным годом, отметила ученый секретарь ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Погодные условия летом благоприятно влияют на формирование иммунитета у школьников. В связи с этим сокращение продолжительности летних каникул может негативно сказаться на здоровье детей, сообщила ТАСС ученый секретарь ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка", кандидат биологических наук Оксана Адамовская.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы необходимости сократить школьные летние каникулы.

"Многие замечают, что именно в этот период [летом] дети значительно реже болеют простудными заболеваниями. Это подтверждают результаты исследований: число случаев острой заболеваемости в течение учебного года составляет в среднем 0,15-0,2 случая на 1 ребенка, пик приходится на середину учебного года и составляет в среднем 0,32-0,35 случая на одного обучающегося. К маю этот показатель резко снижается до 0,08, что связано с благоприятными погодными условиями: высокая температура воздуха, повышенная влажность и ультрафиолетовое излучение оказывают положительное влияние на иммунитет", - сказала она.

Эксперт также отметила, что летние каникулы - это подвижные игры на свежем воздухе, купание в реке или озере, здоровый полноценный сон, свежие овощи и фрукты, незабываемые поездки с родителями. А самое главное, отсутствие учебных забот, когда растущий организм может расслабиться, отдохнуть, восполнить свой энергетический потенциал перед новым учебным годом, добавила она.

"Сокращение продолжительности летних каникул является нецелесообразным. К концу учебного года у детей накапливается утомление, снижается мотивация получать новые знания. К тому же хорошая погода ухудшает учебный настрой, в мае школьникам хочется гулять и отдыхать", - уточнила Адамовская.