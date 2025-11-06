В России запретили продажу части анаболиков, стероидов и психостимуляторов

В список сильнодействующих и ядовитых веществ внесли некоторые стимуляторы, которые ускоряют рост мышц и сжигание жира, а также увеличивают выносливость к нагрузкам

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло некоторые анаболические стероиды и психостимуляторы, которые ускоряют рост мышц и сжигание жира, а также увеличивают выносливость к нагрузкам, в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). Это следует из постановления кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Список пополнили стероиды, в том числе дизайнерский андростанол, сходный с уже внесенным в перечень фуразаболом. Добавлен также ряд селективных модуляторов андрогенных рецепторов - SARMs. Речь идет о лигандроле, масторине, тестолоне, рекардине и ревероле. Лигандрол, например, является более сильным аналогом остарина, который уже внесли в список СДВ.

В список СДВ включили и некоторые психостимуляторы. Речь идет о 1,4-диметилпентиламин (1,4-ДМАА), который по химическому строению похож на 4-метилгексан-2-амин (ДМАА). Последний препарат уже был включен в список сильнодействующих веществ.