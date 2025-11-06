На Камчатке назначили награду за помощь в поимке подозреваемой в убийстве младенца

Сумма вознаграждения составляет 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Управление СК России по Камчатскому краю назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в установлении местонахождения женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

6 марта 2024 года на свалке бытового мусора было обнаружено тело новорожденного ребенка, замотанное в пододеяльник с изображением леопардов. По предварительным данным, мальчик славянской внешности был рожден живым и доношенным в период с 15 февраля по 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти стало переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена.

"За помощь региональному СК России в установлении местонахождения женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка, назначено вознаграждение в 1 млн рублей", - сообщает ведомство.

Ранее вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в установлении местонахождения женщины назначило УМВД России по Камчатскому краю.