Телефонные мошенники стали чаще использовать схему убеждения

Новые уловки способствуют тому, что граждане инициативно разговаривают с ними

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Телефонные мошенники в общении с потенциальными жертвами стали чаще прибегать к уловкам, помогающим убедить человека инициативно связаться с ними. При этом они отслеживают реакцию собеседника и адаптируют сценарии, сохраняя основные приемы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Как рассказали в МВД, злоумышленники часто используют ключевые фразы для получения кода авторизации на портале "Госуслуги". "Мошенники постоянно адаптируют сценарии, меняют формулировки, но сохраняют основные приемы психологического давления", - отметили в ведомстве. Так, по данным ведомства, операторы мошеннических кол-центров отслеживают реакцию собеседника, подстраиваются под тон, возраст и уровень доверия. В связи с этим важно не только узнавать фразы, но и замечать попытки вызвать тревогу, чувство вины или срочности.

Кроме того, отметили в пресс-центре, в сложных многокомпонентных атаках мошенники стали чаще прибегать к уловкам, направленным на то, чтобы убедить человека инициативно связаться с ними. "Для этого чаще всего применяется имитация взлома значимых сервисов и информирование о необходимости связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру", - пояснили в ведомстве. В частности, через СМС, электронный почтовый ящик или мессенджер человеку поступает письмо, замаскированное под автоинформирование и содержащее сведения о неправомерном доступе к его учетной записи. Текст письма побуждает его обратиться в техническую поддержку и предлагает номера телефонов "для связи". "Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников", - предупредили в МВД.

Говоря об отличительных признаках подобного рода злоумышленников, в ведомстве также отметили характерный акцент, нередко присутствующий в их речи. "Зачастую телефонные мошенники разговаривают с характерным южным акцентом", - сказали ТАСС в пресс-центре.