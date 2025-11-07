Миронов высказался против сокращения летних каникул

Председатель партии "Справедливая Россия" считает, что детский отдых должен быть доступным и качественным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Детский отдых должен быть доступным и качественным, сокращать летние каникулы не нужно. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее в СМИ сообщалось, что детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев, продлив учебу на июнь.

"Система детского отдыха и оздоровления - это не бизнес, это забота государства, которое должно устанавливать стандарты цены и качества. <…> Нужно делать детский отдых доступным и качественным, а не отправлять детей на учебу", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, идея сокращения каникул нереализуема. "Для этого нужно опять реформировать всю школьную систему. А как на счет учителей? Им отпуска тоже сократим?" - добавил он.

Миронов отметил, что необходимо поддерживать семьи - возродить программу детского кешбэка, ввести налоговый вычет за путевки в лагеря.