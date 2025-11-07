"Ведомости": в России создадут консорциум для борьбы с мошенническими схемами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Консорциум "Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве" для обмена информацией о мошеннических схемах в сфере информационной безопасности (ИБ) создадут на базе ИБ проекта "Кибердом". Его целью станет предотвращение фишинга и кибератак, сообщил "Ведомостям" представитель "Кибердома".

Как пишет газета со ссылкой на представителя проекта, платформа с публикацией отчетов и информации для предупреждения россиян будет запущена в первом квартале 2026 года. В консорциум войдут Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, Т-Банк, Infosecurity (входит в ГК Softline), компании проекта F6, Rutube, "Билайн" и "Логика молока" (бывшая Health & Nutrition).

Генеральный директор "Кибердома" Александр Шадюк отметил изданию, что консорциум поможет в проводимой государством борьбе с мошенничеством в интернете, а его платформа дополнит антифрод-платформу, которая будет создана Минцифры России для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Создание антифрод-платформы от Минцифры для борьбы с мошенниками на базе "Гостеха" предполагается до 1 марта 2026 года.