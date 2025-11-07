В центре Улан-Удэ на дорогах образовались девятибалльные пробки

Причиной стал снегопад

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Автомобилисты Улан-Удэ испытывают сложности при управлении машинами из-за снегопада, накрывшего столицу Бурятии утром. Почти во всех районах города и особенно в центре наблюдаются девятибалльные пробки, транспортную ситуацию можно наблюдать на открытых интернет-ресурсах и в приложениях для водителей, передает корреспондент ТАСС.

Особенно сложными являются участки дорог со спусками и подъемами, поворотами. Местные жители делятся в социальных сетях видеороликами, из которых понятно, что машины пробуксовывают на скользких участках. Проехать в некоторых местах не могут как легковые автомобили, так и грузовые, маршрутные автобусы.

По данным комбината по благоустройству Улан-Удэ, для подсыпки песком проезжей части и тротуаров в городе в настоящее время работают 12 машин. "Техника работает во всех районах города. Особое внимание мы уделяем спускам, подъемам и автобусным остановкам. Дороги будут подсыпаться весь день", - сообщил журналистам директор комбината Игорь Мункуев.

Утром в Бурятии пошел снег, местами - сильные снегопады. В Мухоршибирском районе на федеральной трассе "Байкал" ограничено движение для большегрузов. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти 7-8 ноября.