В Красной Поляне к Новому году ожидается рост цен на проживание в отелях

По сравнению с ноябрьскими праздниками стоимость увеличится на 300%

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Цены на размещение в отелях села Красная Поляна в Краснодарском крае к Новому году вырастут до 300% - таким прогнозом поделился с ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Красная поляна - это дорогое направление. Из-за того, что сейчас там нет снега, пока там недорого. Но те отели, которые сейчас на ноябрьских праздниках стоили 7 тыс. рублей в сутки, будут стоит на 1 января 20 тысяч рублей в сутки. То есть рост цен по сравнению с ноябрьскими праздниками будет 300%", - полагает эксперт.

Сочи - популярный российский курорт, в 2024 году его посетили 8 млн туристов. Прогнозируется, что к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Летом гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. Зимой наиболее популярны сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.