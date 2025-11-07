Экс-боец ВСУ: взятка ТЦК в тысячи долларов не гарантирует брони от мобилизации

Человека могут снова забрать "через 10 минут", рассказал бывший боец ВСУ с позывным Орел

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Взятка сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в несколько тысяч долларов не гарантирует освобождения от мобилизации в ВСУ. Мужчину могут забрать снова "через 10 минут" и все равно отправить в зону боевых действий, сообщил ТАСС бывший боец ВСУ с позывным Орел, который после попадания в плен вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря и воюет вместе с российскими военными в Запорожской области.

"Если тебя, допустим, поймали, ты еще можешь дать от 3 до 5 тысяч [долларов], тебя отпустят. Но не факт, что тебе через 10 минут другие [сотрудники] ТЦК не возьмут. Или та же самая полиция. Нет никакой гарантии", - сказал он. Он добавил, что "это прямая выкачка денег, то есть это бизнес" для сотрудников ТЦК, поэтому "откупиться нереально". Доброволец рассказал, что те, у кого была возможность, давно съехали с Украины.

Ранее и в Верховной раде публично подтвердили массовость взяточничества в ТЦК "за непризыв". Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 ноября в эфире канала "Киев-24" огласил таксу по требуемым взяткам. Сотрудники территориальных центров комплектования готовы за $6-8 тыс. выпустить мобилизованного из служебного автобуса, а если уже доехали до ТЦК , то там цифры возрастают до $10-15 тыс., чтобы выпустили, - при этом никто не дает гарантии, что на следующий день его снова не поймают военкоматчики. В киевских же ТЦК за уход из сборного пункта возьмут $30 тыс. или же $8 тыс., чтобы мобилизованного направили "в нормальное подразделение".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.