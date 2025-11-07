Коммунисты 7 ноября отмечают День Октябрьской революции

Со 108-й годовщиной россиян поздравил Геннадий Зюганов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил россиян со 108-й годовщиной Октябрьской революции, отметив ее вклад в историю. Его поздравление приводятся в Telegram-канале КПРФ.

"От всей души поздравляю вас со 108-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Этот судьбоносный день навсегда изменил ход истории, открыв человечеству путь к социальной справедливости и подлинному народовластию. Для миллионов трудящихся во всем мире Великий Октябрь стал символом освобождения от векового гнета, торжества равенства и братства", - говорится в сообщении.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября с 2005 года. Праздничная дата установлена 21 июля 2005 года в соответствии с поправками в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) РФ". С 1918 года в Советском Союзе и Российской Федерации 7 ноября отмечалась Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, в 1996-2004 годах - День согласия и примирения.