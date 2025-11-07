Марочко: женщину - офицера ВСУ отправили на передовую за проступок

Военный эксперт сообщил, что она должна была провести там две недели

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Российские силы нанесли артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ северо-западнее населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, в числе ликвидированных там оказалась 24-летняя женщина-офицер, отправленная на передовую за служебный проступок. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе работы радиоэлектронной разведки ВС РФ установлено, что в результате артиллерийского удара по укрепрайону северо-западнее населенного пункта Петровское в ЛНР получила ранения, не совместимые с жизнью, "офицерша" - лейтенант украинской армии 2001 года рождения. Также из радиоперехвата стало известно, что женщина на данную позицию была отправлена в качестве наказания за служебный проступок и должна была провести там две недели", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал, что небольшой "безлюдный клочок" в Кременском районе ЛНР все еще остается под контролем ВСУ.

2 октября президент РФ Владимир Путин сообщал, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.