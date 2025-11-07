На Урале ожидаются мокрый снег и дождь

ЕКАТЕРИНБУРГ 7, ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября /.ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду, мокрый снег и дождь в пятницу в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 7 ноября облачно, небольшие, местами умеренные осадки (днем дождь, мокрый снег). Налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Ветер западный до 9 м/с. Температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от 0 до плюс 5 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области облачно с прояснениями, дождь, ветер до 15 м/с. Днем потеплеет до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов. В Курганской области - облачно, дождь, порывы ветра до 8 м/с. Днем будет до плюс 4 градусов, ночью похолодает до минус 3 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная погода, снег с дождем, порывы ветра до 9 м/с. Днем - до плюс 3 градусов, ночью похолодает до минус 4 градусов. В Югре - облачная с прояснениями погода, снег, ветер до 17 м/с, днем потеплеет до плюс 3 градусов, по ночам в регионе похолодает до минус 14 градусов.

На Ямале будет облачная с прояснениями погода, снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, местами туман. Днем будет до минус 13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 22 градусов, порывы ветра будут до 8 м/с.