WSJ: на OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду

Согласно судебным заявлениям, четыре человека, в том числе 17-летний подросток из Джорджии и 23-летний житель Техаса, покончили жизнь самоубийством из-за общения с ChatGPT

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Семьи в США и Канаде подали семь исков в суды штата Калифорния против OpenAI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT, обвинив американскую компанию в подстрекательстве к суициду. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно судебным заявлениям, четыре человека, в том числе 17-летний подросток из Джорджии и 23-летний житель Техаса, покончили жизнь самоубийством, еще трое получили сильную психологическую травму вследствие общения с ChatGPT. Истцы утверждают, что "люди впадали в бредовые состояния, иногда приводившие к самоубийству, после продолжительных сеансов общения с чат-ботом". Они требуют выплаты компенсаций, а также внесения коррективов в работу ChatGPT, предусматривающих автоматическое завершение разговоров.

OpenAI выступила с заявлением, в котором назвала подобную ситуацию "ужасающей". Компания "изучает соответствующие документы, чтобы разобраться в деталях", говорится в нем. В OpenAI обратили внимание на внесенные в октябре изменения в чат-бот, которые позволяют ему лучше распознавать и реагировать на психические расстройства, а также направлять людей за реальной помощью. "Мы продолжаем совершенствовать реакцию ChatGPT в деликатные моменты", - заверили в компании.

Как сообщалось ранее, каждую неделю более 1 млн человек в общении с чат-ботом ChatGPT обсуждают тему самоубийства. В соответствии с подсчетами технологического портала TechCrunch, около 0,07% пользователей каждую неделю выражают возможные признаки острых психических расстройств, связанных с психозом или манией.