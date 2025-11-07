В Приморье откроют четыре семейных многофункциональных центра в 2026 году

Они появятся в Партизанске, Октябрьском и Кавалеровском округах, а также в муниципальном округе Спасск-Дальний

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) будут открыты в четырех округах Приморского края в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого вице-губернатора - председателя правительства края Веру Щербину. Таким образом, число таких учреждений в регионе увеличится до девяти.

"В 2026 году в Приморье откроют еще четыре семейных МФЦ - в Партизанске, Октябрьском и Кавалеровском округах, а также муниципальном округе Спасск-Дальний. По поручению президента РФ Владимира Путина соответствующие учреждения должны появиться в каждом муниципальном образовании страны. На сегодняшний день в крае действуют четыре семейных МФЦ - во Владивостоке, Арсеньеве и Уссурийске, Лесозаводске. До конца года откроется еще один в Дальнереченске", - сообщила пресс-служба. В этих учреждениях уже получили помощь более 800 семей. В следующем году число получателей услуг МФЦ планируется увеличить до полутора тысяч.

"В Приморье сильны традиционные семейные ценности. В прошлом году на тысячу населения нашего края было заключено восемь браков, в то время как в целом по стране - всего шесть, в Дальневосточном федеральном округе - семь. Вообще на протяжении многих лет показатели заключенных браков в Приморье превышают средние значения как по стране, так и по федеральному округу", - цитирует пресс-служба Щербину.

Она отметила, что в крае за пять лет удалось снизить число абортов более чем на 35%, что выше среднего показателя по ДФО и по России в целом. "Пытаемся сохранить каждую беременность. Работаем с женщинами, стоящими перед репродуктивным выбором. <…> Вместе с Отцом Павлом (митрополитом Владивостокским и Приморским - прим. ТАСС) мы работаем с частными клиниками - призываем не проводить искусственное прерывание беременности. И результаты уже есть - пять частных медицинских организаций на сегодня отказались такой от услуги", - уточнила председатель правительства.

Поддержка семей с детьми

В Приморье семьям с детьми предоставляют 33 меры соцподдержки, особое внимание уделяется многодетным семьям, для которых предусмотрено 27 видов помощи. В 24 тыс. таких семей воспитывается 80 тыс. детей. "Приморский край стал "пилотным" субъектом, где внедряются меры поддержки семей с тремя и более детьми, которые имеют обязательства по ипотечным жилищным кредитам. Для получателей федеральной выплаты в размере 450 тыс. рублей введена региональная выплата - 550 тыс. рублей", - рассказала Щербинина. В результате многодетные семьи могут направить на погашение ипотеки до 1 млн рублей за счет бюджетных средств. С момента внедрения этой меры свои жилищные условия улучшили почти 2,4 тыс. семей.

Вице-губернатор добавила, что при рождении третьего и последующего ребенка в Приморье предоставляется региональный материнский капитал, размер которого в текущем году составляет 238 839 рублей. Также увеличен до 1,5 млн рублей размер выплаты на покупку автомобиля семьям, кто воспитывает шесть и более детей. Срок обращения за выплатой продлен до конца 2027 года. С помощью этой меры поддержки 276 семей приобрели машину.