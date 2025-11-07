OpenAI предоставит Казахстану доступ к образовательной версии ChatGPT

Планируется ежегодная передача не менее 165 тыс. лицензий

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Казахстан подписал меморандум с американской компанией OpenAI, согласно которому казахстанские учителя получат доступ к ChatGPT Edu - специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

"Согласно соглашению, педагоги Казахстана получат доступ к ChatGPT Edu - специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. Этот инструмент создан для широкого применения в сфере образования и предоставляет доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля", - говорится в сообщении.

В соответствии с меморандумом планируется ежегодное предоставление не менее 165 тыс. лицензий OpenAI для педагогов Казахстана в течение трех лет, уточнили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что документ закладывает основу долгосрочного сотрудничества в области внедрения ИИ-решений в систему образования Казахстана.

С казахстанской стороны документ подписали Минцифры, министерство науки и высшего образования, АО "Казахтелеком".