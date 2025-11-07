Кондрашов: специфика борьбы с фейками меняется с развитием технологий

Гендиректор информационного агентства ТАСС отметил, что непроверенная информация распространяется быстрее, чем формируется к ней профессиональный комментарий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специфика работы журналистов по борьбе с недостоверной информацией меняется в связи с развитием технологий и изменением характера информационных угроз, в том числе применяется и искусственный интеллект, который помогает распознавать фейки. Об этом сообщил генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

"ТАСС на протяжении всей своей истории ведет борьбу с недостоверной информацией, мы ведь во многом для этого и появились на свет. Специфика работы меняется с развитием технологий и изменением характера информационных угроз. Сегодня дело даже не в возросшем объеме данных - с этим как раз помогают справляться технологии. Главная особенность медиарынка сейчас - это природа самого информационного шума", - сказал Кондрашов в интервью журналу "Эксперт".

Он пояснил, что раньше задача верификации информации напоминала работу археолога: нужно было аккуратно "раскопать" факт, сопоставив ограниченное число источников, которые, как правило, были институциональными и несли репутационные риски. А сегодня ведется работа в условиях информационного взрыва, где каждый источник - это одновременно и свидетель, и комментатор, и часто - заинтересованная сторона.

Кроме того, сейчас непроверенная информация распространяется быстрее, чем формируется к ней профессиональный комментарий, а потребитель часто ждет не столько точного факта, сколько эмоции, что и создает спрос на непроверенные материалы, отметил Кондрашов.

По его словам, есть также и целенаправленные кампании дезинформации - это высокотехнологичные продукты, созданные для манипуляции сознанием. "Чтобы быстро распознавать такие вбросы дезинформации, приходится работать тоже креативно. Для первичного анализа больших данных мы используем искусственный интеллект и "умные" инструменты. Если зацепили фейк, то дальше ручками: для глубокой проверки уже опираемся на сеть наших корреспондентов по всему миру - на профессионалов, которые на месте могут проверить, было событие или нет", - уточнил Кондрашов.