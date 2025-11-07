"Литрес": треть подрабатывающих россиян уделяет книгам более часа в день

По результатам исследования, наиболее предпочтительным форматом являются аудиокниги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Каждый третий временный работник в России уделяет книгам более часа в день, 27% из них читает или слушает их более двух часов. Об этом говорится в совместном исследовании платформы Ventra Go и Литрес, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый третий участник опроса признался, что читает или слушает книги более часа в день. Из них 36% читает от одного до двух часов в день, 27% - более двух часов в день, 21% - около часа", - говорится в исследовании.

По словам директора по маркетингу Ventra Go Анны Ларионовой, которые приводятся в материале, многие выбирают чтение и аудиоформаты: слушают книги по дороге на подработку, во время выполнения заданий или по окончании работы. "Для них это способ расслабиться, переключить внимание или восстановиться после рабочего дня", - отметила Ларионова. Так, треть опрошенных читает, чтобы переключиться и снять стресс, еще для трети это форма развлечения. Еще 22% обращаются к книгам или аудиокнигам, чтобы "занять голову при монотонной работе", в то время как 16% используют литературу как инструмент саморазвития. Также 65% подрабатывающих отмечают, что чтение помогает им справиться с усталостью.

По результатам опроса, курьеры и работники ритейла в предпочитают фантастику, фэнтези и книги по саморазвитию. Чаще всего они слушают книги в дороге. Таксисты, среди которых каждый седьмой слушает книги в дороге, выбирают детективы и историческую прозу. Работники сферы гостинично-ресторанного бизнеса чаще читают современную прозу и книги о психологии общения, а сотрудники складов и строители - фэнтези и мистику, а также к приключенческую литературу. Выбор операторов онлайн-услуг чаще всего падает на книги по саморазвитию, биографии известных людей и научно-популярные книги.

Говоря о предпочтительном формате потребления, самым востребованным вариантом являются аудиокниги: каждый четвертый подрабатывающий слушает их каждый день. 38% предпочитают подкасты, еще 37% - электронные книги. "Около половины подрабатывающих читает дома перед сном. 9% читают или слушают книги и подкасты прямо на работе, еще 8% - в перерывах, а 9% - в дороге. На выходных или в отпуске читают 22%. При этом 5% признались, что очень хотят читать, но не находят времени" - отмечают авторы исследования.

В исследовании приняли участие работники из 16 городов-миллионников.