Кондрашов указал на изменение средств доставки информации

При этом телевизоры и компьютеры никуда не пропадут, отметил генеральный директор информационного агентства ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средства доставки информации будут меняться и совершенствоваться, при этом телевизоры и компьютеры никуда не пропадут. Об этом сообщил генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

"Шансов не будет ни у одного крупного СМИ, которое не освоит компиляцию картинки, текста и фото и не залезет в коробочку под названием смартфон. Это сегодня. А завтра средства доставки контента будут и дальше меняться и совершенствоваться. При этом телевизоры, компьютеры и кинотеатры никуда не пропадут. Как не пропали с приходом ТВ театры и библиотеки. Но будут меняться места рождения современного контента", - сказал Кондрашов в интервью журналу "Эксперт".

Он отметил, что сначала в интернет уходил теле- и киноконтент, а сейчас на телевидение выходит контент из интернета, и не исключено, что в будущем будет новый алгоритм.

При этом, телеканалы и интернет-СМИ, у которых выходят новости, не смогут обойтись без информационных агентств, журналисты которых добывают первичную информацию, подчеркнул Кондрашов.