В молодежной премии "Есть за что!" ожидается участие свыше 100 человек

Прием заявок продлится до 20 ноября включительно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек примут участие в молодежной премии Владивостока "Есть за что!". Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной проведению ежегодной городской молодежной премии, рассказала и.о. начальника Управления по делам молодежи администрации Владивостока Надежда Коняева.

"В этом году премия будет проходить в тринадцатый раз. Это премия для молодежи города, которая любит свой город и старается реализовывать хорошие проекты для того, чтобы наш город становился только лучше. Из новинок, наверное, то, что до этого у нас 10 человек получали 100 тысяч рублей, с 2023 года у нас увеличилось количество лауреатов, и теперь у нас получают 15 человек 100 тысяч рублей каждый декабрь. В прошлом году - 118 человек, в этом году мы ожидаем еще больше участников", - рассказала она.

По ее словам, основная цель проекта - поощрение молодежных инициатив. "Мы все равно для себя подразделяем проекты на некие категории, в которые подаются ребята. И это очень непростая задача - оценить то количество проектов, которые присылают ребята. Когда мы говорим про премию "Есть за что!", мы ведь не подразумеваем активную волонтерскую деятельность. Мы говорим о деятельности, которая уже на сегодняшний момент принесла конкретный результат городу Владивостоку. И это, конечно, один из критериев, когда мы можем, условно говоря, пощупать ту самую пользу - количество людей, которые были вовлечены в тот или иной проект, и на основании этого уже принимать решения", - сказала она.

Журналист и лауреат премии 2023 года Юлиана Сенько поделилась, что в премии она участвовала в "один из самых судьбоносных и важных периодов для города Владивостока". "Хочу отметить, это было одно из самых конкурентных времен, потому что это был 2023 год, когда Владивосток готовился занять почетное первое место в самом важном конкурсе "Молодежная столица России". И в контексте этого во Владивостоке проходило огромное количество событий, где ты мог реализовать себя", - рассказала она.

"Деньги, которые дают, их можно потратить на себя, либо в векторе, где ты, говорится, трудишься и развиваешься. Так оно, собственно, и получилось в частности у меня, что средства ушли в сферу образования, поскольку я тогда был исполняющим обязанности директора школы, и те проекты, которые мы реализовывали, как говорится, легли в основу следующих проектов, которые пошли как раз по сохранению исторической памяти уже в школьном музее", - сказал руководитель лагеря "Юнга" и лауреат премии 2022 года Кирилл Самойлов.

В премии может принять участие любой житель города Владивостока в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Прием заявок начался 1 октября и продлится до 20 ноября включительно. Документы можно подать как лично, так и через сайт "Госуслуги".