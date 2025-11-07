"Ъ": для отечественных sim-карт планируют ввести "период охлаждения"

Мобильный интернет и СМС не будут работать после возвращения абонента из международного роуминга или при неактивности карты более 72 часов, пишет газета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Период охлаждения" планируют ввести для российских sim-карт, в течение которого мобильный интернет и СМС не будут работать после возвращения абонента из международного роуминга или при неактивности карты более 72 часов. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на телеком-рынке, еще три собеседника в отрасли это подтвердили.

Источник сообщил газете, что власти утвердили механизм, который должен сократить время "охлаждения". Абоненту придет СМС со ссылкой на тест с капчей. После подтверждения личности доступ к мобильным сервисам будет восстановлен. Собеседник также сообщил "Коммерсанту", что подобный механизм "технически реализовать можно".

В Минцифры не ответили на запрос "Коммерсанта". В "Вымпелкоме", "МегаФоне", МТС, Т2 отказались от комментариев газете.