В Московской области с 7 по 12 ноября ограничат движение автомобилей на двух переездах

Доступен объезд по Новорязанскому шоссе через населенные пункты Чанки и Нижнее Хорошово, а также через переезд в районе станции Пески

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение автомобилей на двух переездах в Подольском и Коломенском городских округах Московской области будет ограничено с 7 по 12 ноября на время проведения ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Движение автомобилей на двух переездах в Московской области, расположенных в Подольском и Коломенском городских округах, будет ограничено 7-12 ноября в связи с проведением ремонтных работ", - сказали в пресс-службе.

Так, переезд в городском округе Подольск, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Московское малое кольцо (А-107ММКС-5), между станциями Гривно и Львовская, будет закрыт в ночь с 7 на 8 ноября с 00:00 до 6:00. Объезд возможен по Старому Симферопольскому шоссе и через тоннель на улице Строителей.

"Проезд через железнодорожный переезд, расположенный в районе остановочного пункта Хорошово Коломенского городского округа, будет закрыт с 09:00 11 ноября до 16:30 12 ноября. Объезд по Новорязанскому шоссе через населенные пункты Чанки и Нижнее Хорошово, а также через переезд в районе станции Пески", - добавили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, а также планировать поездки заранее.